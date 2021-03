Rúben Neves garantiu que Portugal vai entrar em campo nesta terça-feira diante do Luxemburgo de cabeça limpa após o final de jogo conturbado frente à Sérvia.

«O nosso trabalho é ultrapassar esses momentos para estarmos 100 por cento focados no próximo jogo. E foi isso que fizemos. Claro que foi uma grande frustração para todos, mas logo após o jogo sabíamos que tínhamos de reagir, porque temos um jogo muito importante e temos de estar no nosso melhor», frisou o médio do Wolverhampton.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo teve um golo não validado pela equipa de arbitragem nos derradeiros instantes e assim que o árbitro apitou para o final do jogo atirou a braçadeira de capitão para o relvado e recolheu aos balneários. Questionado se o avançado da Juventus pediu desculpa pelo comportamento, Rúben Neves respondeu que não o fez e que não tinha de o fazer. «Claro que não pediu desculpa. O Ronaldo é um jogador exemplar e um capitão exemplar para todos nós. Sentimos todos a frustração que ele sentiu naquele momento. Foi um momento difícil para nós, mas como é óbvio não teve de pedir desculpa. Conhecemos muito bem o Cristiano e sabemos o que ele pode dar-nos todos os dias», apontou.

Sobre o adversário desta terça-feira, o médio de 24 anos disse tratar-se de uma seleção com qualidade e lembrou o histórico recente do Luxemburgo. «Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil e sabemos o que aconteceu no último jogo deles [n.d.r.: triunfo sobre a Irlanda fora de casa]. Temos também um bom exemplo, porque jogámos aqui recentemente e sabemos as dificuldades que passámos. Mas cabe-nos a nós estarmos no nosso melhor. Sabemos as qualidades que temos e que estando no nosso máximo somos uma seleção muito forte. O nosso objetivo é chegar aqui na máxima força e levar os três pontos», referiu.

Tal como Fernando Santos, Rúben Neves recusou que Portugal vá enfrentar uma seleção com uma proposta de jogo semelhante à adotada pelo Azerbaijão no jogo recente diante da equipa das quinas. «Não acho que vá ser um jogo parecido. Acho que serão jogos completamente diferentes. Já tivemos a oportunidade de ver um pouco do último jogo do Luxemburgo e toda a gente viu que o Luxemburgo é uma equipa completamente diferente do Azerbaijão», concluiu.