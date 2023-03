Rúben Neves, jogador da seleção nacional, em declarações na zona mista do estádio do Luxemburgo, depois da goleada à seleção local, numa partida da segunda jornada da fase de qualificação para o Euro 2024:



«Ainda há muita coisa para trabalhar, mas já conseguimos dar o exemplo do que queremos. Queremos ser uma equipa agressiva ofensivamente e compacta defensivamente. Estes jogos serviram de exemplo para o que queremos. Controlámos os dois jogos e é isso que queremos para a seleção. Os jogadores que temos têm mais do que qualidade para isso.



Temos muito para evoluir, mas houve pouco tempo para trabalhar porque tivemos dois jogos em pouco tempo. Temos de evoluir, assimilar ideias e continuar.»



[O novo esquema tático]: «Estamos habituados a jogar nas melhores Ligas. O esquema não é um problema, jogamos em vários sistemas nas nossas equipas. Temos capacidade e qualidade suficientes para nos adaptarmos. Não sabemos se vamos jogar sempre nos mesmos sistemas. Vamos ver nos próximos jogos. Temos qualidade suficiente para jogar em qualquer sistema.»



As sensações? São muito boas. Foi uma semana excelente em termos de trabalho. Como disse, não tviemos tempo para trabalhar porque fizemos dois jogos em pouco tempo. Saímos com boas sensações. Estamos confiantes, unidos e felizes e essa é a maior base que podemos ter para atingir os objetivos. Todos estão motivados, querem participar e isso é uma mais-valia.»