Rúben Neves, jogador da Seleção Nacional, em declarações aos jornalistas na zona mista, após a vitória por 2-1 frente à Croácia.

Análise ao encontro

«Foi um jogo difícil. Sabemos o que a Croácia tem feito nos últimos Mundiais, por isso nunca seria fácil vencer, mas sabíamos que tínhamos capacidade. Depois de estar em desvantagem na segunda parte, era preciso um caráter e uma personalidade muito fortes para dar a volta ao jogo. O objetivo era vencer e estamos felizes por isso.»

Diogo Jota esteve presente?

«Sempre. Desde a perda do Diogo que todos os dias são iguais para mim e hoje não iria ser diferente. Lembro-me dele todos os dias e hoje é um dia igual aos outros, porque desde o ano passado que vivo assim.»

Segue-se a Espanha

«Vamos jogar contra a Espanha e sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos noção das nossas capacidades e temos uma força extra connosco. Vamos dar o melhor e o máximo para conseguirmos passar.»

Vitória dá um boost de confiança

«É sempre importante para a moral e confiança quando estes jogos caem para o nosso lado, sobretudo em competições como estas.»

Os dois Mundiais

«Sabíamos que íamos enfrentar dois Mundiais. Na fase de grupos, era uma fase importante, mas no mata-mata são jogos completamente diferentes. Nesta fase tudo pode acontecer e já vimos surpresas. Temos de os encarar de maneira mais cautelosa e estamos prontos para defrontar a Espanha.»

Portugal não vai chegar à melhor forma?

«Não penso que vai ser difícil chegar à nossa melhor forma. Diria que todos os jogos são extremamente difíceis, mas compreendo as críticas dos portugueses. No entanto, somos autocríticos e sabemos quando não jogamos bem, mas hoje já se viram algumas melhorias.»

Melhor primeira parte de Portugal no Mundial?

«Diria que sim. Criámos algumas oportunidades de golo, mas faltou-nos finalizar. Na segunda parte, caímos um pouco depois do golo da Croácia, mas conseguimos virar o jogo com muita personalidade.»