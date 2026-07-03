Rúben Neves: «Desde a perda do Diogo que todos os dias são iguais»
Médio da Seleção Nacional mostrou-se ainda feliz com a passagem para os oitavos de final do Mundial 2026
Médio da Seleção Nacional mostrou-se ainda feliz com a passagem para os oitavos de final do Mundial 2026
Rúben Neves, jogador da Seleção Nacional, em declarações aos jornalistas na zona mista, após a vitória por 2-1 frente à Croácia.
Análise ao encontro
«Foi um jogo difícil. Sabemos o que a Croácia tem feito nos últimos Mundiais, por isso nunca seria fácil vencer, mas sabíamos que tínhamos capacidade. Depois de estar em desvantagem na segunda parte, era preciso um caráter e uma personalidade muito fortes para dar a volta ao jogo. O objetivo era vencer e estamos felizes por isso.»
Diogo Jota esteve presente?
«Sempre. Desde a perda do Diogo que todos os dias são iguais para mim e hoje não iria ser diferente. Lembro-me dele todos os dias e hoje é um dia igual aos outros, porque desde o ano passado que vivo assim.»
Segue-se a Espanha
«Vamos jogar contra a Espanha e sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos noção das nossas capacidades e temos uma força extra connosco. Vamos dar o melhor e o máximo para conseguirmos passar.»
Vitória dá um boost de confiança
«É sempre importante para a moral e confiança quando estes jogos caem para o nosso lado, sobretudo em competições como estas.»
Os dois Mundiais
«Sabíamos que íamos enfrentar dois Mundiais. Na fase de grupos, era uma fase importante, mas no mata-mata são jogos completamente diferentes. Nesta fase tudo pode acontecer e já vimos surpresas. Temos de os encarar de maneira mais cautelosa e estamos prontos para defrontar a Espanha.»
Portugal não vai chegar à melhor forma?
«Não penso que vai ser difícil chegar à nossa melhor forma. Diria que todos os jogos são extremamente difíceis, mas compreendo as críticas dos portugueses. No entanto, somos autocríticos e sabemos quando não jogamos bem, mas hoje já se viram algumas melhorias.»
Melhor primeira parte de Portugal no Mundial?
«Diria que sim. Criámos algumas oportunidades de golo, mas faltou-nos finalizar. Na segunda parte, caímos um pouco depois do golo da Croácia, mas conseguimos virar o jogo com muita personalidade.»