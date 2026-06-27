Rúben Neves, o melhor amigo de Diogo Jota, falou da importancia de ter o amigo sempre por perto, ainda que apenas em espírito, e destacou que a seleção só pensa em continuar a evoluir frente à Colômbia.

Como amigo de Diogo Jota, qual a importância de ele estar sempre presente com a seleção?

«Acho que, primeiro de tudo, era um sonho que ele tinha poder participar num Mundial. O primeiro em que eu participei foi no Qatar e ele teve a infelicidade de de estar lesionado, não conseguiu ir. Portanto, acho que mais do que tudo, é poder tê-lo presente comigo e connosco neste Mundial, porque sei que era um dos grandes objetivos de carreira dele. Participar numa competição destas.»

A dificuldade que a Colômbia pode representar para Portugal

«A isso não te posso responder, porque não pensamos em perder o jogo. O que pensamos é em ganhá-lo, e por isso estamos concentrados nisso. Sabemos que a Colômbia é uma equipa muito forte. Vimos os dois primeiros jogos da Colômbia, fizeram dois grandes jogos e agora estamos a preparar-nos da melhor forma possível para conseguirmos sair com a vitória.»

Importante é continuar a evoluir

«É sempre difícil jogar neste tipo de competições. Como é óbvio jogámos sempre para ganhar. Contra o Congo não estivemos no nosso melhor e tivemos de melhorar isso. No segundo jogo correu muito e agora é tentar evoluir contra a Colômbia. Espero que ainda tenhamos muitos jogos pela frente, porque vamos melhorando um pouco em cada jogo e vamos ficando melhor.»

Já estão a pensar em quem pode sair a seguir

«Não, nós viemos focados nos primeiros três jogos do do grupo. Sabemos que que não interessa quem nos vai calhar, porque primeiro temos que passar o grupo, portanto, estamos focados só nisso. Sabemos que estamos perto de conseguir esse objetivo, queremos ganhar todos os jogos, entrámos sempre para ganhar, porque somos uma seleção que tem capacidade mais do que suficiente para isso. E é nisso que estamos focados, vamos ver o que acontece no jogo de amanhã. Vamos fazer tudo para trazer a vitória e depois teremos tempo de pensar nas equipas que vierem para a frente.»