Roberto Martínez falou à flash da RTP após o triunfo de Portugal sobre a Irlanda (1-0).

«Esperávamos um jogo assim, muito difícil. A Irlanda estava ferida do jogo com a Arménia, estava prevista esta intensidade. Não devemos ficar ansiosos e permitir contra-ataques. A Irlanda não fez um remate perigoso, estivemos em controlo. Faltou marcar o golo mais cedo, mas gostei da resiliência e dos valores da equipa, sem perder o controlo. Foi uma vitória muito trabalhada e merecida.»

«Senti que tivemos boa largura na primeira parte, com o Nuno Mendes e o Pedro Neto. E ajudou ter o Neto à esquerda na segunda parte. A estratégia não foi forçar cruzamentos, mas faltou rapidez em posse e encontrar o espaço entrelinhas. Podemos melhorar. Faltou encontrar o golo mais cedo. E os adeptos ajudaram muito.»

«Terminámos com muita inteligência, como aconteceu na Liga das Nações. Foi uma vitória do grupo e não do “onze” inicial.»

«Rúben Neves? Foi um golo à Diogo Jota, a força dele está connosco e serve de inspiração. Esta é uma oportunidade para continuar o sonho que também é dele.»