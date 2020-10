Ruben Neves, jogador da Seleção Nacional, em declarações no final do empate (0-0) entre Espanha e Portugal em Alvalade:

«Foi um jogo muito difícil. Não entrámos da melhor forma, não estivemos bem nos primeiros 25 ou 30 minutos. Mas reagimos e sobretudo na segunda parte acho que encostámos a seleção de Espanha lá atrás. Portanto houve coisas que fizemos bem.

Já sabíamos que a Espanha é uma equipa com excelentes jogadores, tal como nos, creio que faltou um pequeno ajuste na primeira parte para pressionarmos melhor. Mas depois dos primeiros minutos ajustámos bem na seleção espanhola e coneguimos lutar com a Espanha de igual para igual. Foi um jogo muito dividido. No primeiro tempo deixámos que a Espanha tivesse bola e isso não pode acontecer, foi uma falha grave da nossa parte.»