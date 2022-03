Riscado da convocatória da seleção nacional depois de se ter lesionado, Rúben Neves enviou uma mensagem aos companheiros que estão concentrados na Cidade do Futebol.

«Uma pena não poder dar o meu contributo em campo neste momento tão importante. Sou mais um, deste lado, a dar todo o apoio possível para conseguirmos o nosso objetivo. Força Portugal», escreveu numa publicação no Instagram.

Recorde-se que Neves estava nos 25 eleitos por Fernando Santos, mas lesionou-se no encontro deste fim de semana dos Wolves com o Leeds, tendo sido substituído por Vitinha para o play-off de apuramento para o mundial do Qatar.