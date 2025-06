A chave para alcançar as meias-finais do Europeu de sub-21 passa pelo equilíbrio, entende Rui Jorge. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o selecionador nacional lançou os dados para o duelo com os Países Baixos, na Eslováquia.

«O nosso princípio é sempre o mesmo: procurar ser uma equipa equilibrada e com cariz ofensivo. Estão duas grandes seleções nesta fase e veremos quem consegue ser melhor. Até agora, nenhuma equipa teve consistência defensiva suficiente para deixar os Países Baixos a zeros. [Derrotá-los] É uma tarefa possível, mas vai ser dura.»

«A exemplo dos jogos anteriores, tentaremos manter a consistência e procurar o golo, pois também somos uma equipa marcadamente ofensiva. Não é fácil ser equilibrado contra os Países Baixos, mas creio que podemos fazer um bom jogo e vai ser um excelente espetáculo.»

De recordar que os Países Baixos conquistaram este torneio em 2006 e 2007.

«Gostava que fôssemos perfeitos, mas sei que não é possível. Por isso, espero continuar com o que temos apresentado: uma equipa que joga de forma coletiva, é inteligente, pensa na baliza contrária e é consistente», prosseguiu Rui Jorge.

Para o duelo nos “quartos”, o extremo Roger Fernandes, de 19 anos, é o único em dúvida.

«Sentiu um problemazinho. Fomos fazer o exame, ainda sem resultados. Mudança tática de “4-3-3” para “4-4-2” losango? Poderemos alterar ligeiramente as características de quem atuar nessa posição [de extremo esquerdo], mas ainda vamos decidir», esclareceu.

Nesta edição do Europeu, Portugal venceu o Grupo C e cruza destinos com os Países Baixos, “vices” no Grupo D. O vencedor desta eliminatória vai jogar contra Espanha ou Inglaterra.

Este jogo está agendado para as 17 horas deste sábado, em Zilina (Eslováquia), e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.