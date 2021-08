Extremo de raiz, João Mário tem-se afirmado nesta época ao serviço do FC Porto como lateral-direito.

E é para essa posição que Rui Jorge conta com ele para o jogo de 6 de setembro com a Bielorrússia, a contar para a fase de apuramento para o Euro sub-21 em 2023.

«Curiosamente, o João também já tinha jogado nessa posição connosco. De recurso, mas tinha. Vou contar com ele para essa posição, sabendo que ele faz muito bem a outra», disse em conferência de imprensa, admitindo colocá-lo mais à frente. «Sei que ele faz muito bem como avançado do lado direito ou esquerdo e contamos com ele para essas posições também. Mas a principal é a de lateral-direito», vincou.

Rui Jorge abordou também a convocatória de Gonçalo Inácio para a Seleção A sem nunca ter passado pelos sub-21. Lembrou que o mesmo aconteceu com João Palhinha, mas garantiu que o defesa do Sporting estaria na lista para o jogo com a Bielorrússia se Fernando Santos não o tivesse chamado. «Ele estava nos nossos 11, nem era nos 40.»