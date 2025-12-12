Rui Patrício discursou na Cidade do Futebol, a propósito do fim da carreira, aos 37 anos. Na manhã desta sexta-feira, o antigo guarda-redes do Sporting contou com a presença de figuras como Roberto Martínez, Frederico Varandas, Adrien Silva, Fernando Santos, Ricardo, Daniel Carriço, Domingos Paciência e Toni.

«É com enorme emoção que hoje me dirijo a vós, um dos dias mais marcantes, difíceis e bonitos da minha vida. Sinto gratidão por tudo o que vivi, ainda vejo o menino que começou a jogar nos Marrazes, com os joelhos esfolados. O sonho era real, mas confesso que nunca imaginei chegar tão longe. Aos 12 anos, o senhor Aurélio Pereira levou-me para o Sporting e nunca vou esquecer o que representa para mim, porque foi ali que cresci. Cada treino foi uma oportunidade. A todos que fizeram parte do meu percurso no Sporting, deixo um profundo agradecimento. E não posso esquecer o mister Paulo Bento e respetiva equipa técnica. Não encontro palavras suficientes para expressar a minha gratidão. Foi uma figura determinante, que acreditou em mim e que marcou a minha vida.»

«Vestir a camisola de Portugal é um privilégio que não se explica. Senti o peso de milhões nos ombros, nunca foi um fardo. O Euro 2016 ficará como o ponto mais alto da caminhada. Mister Fernando Santos, agradeço-lhe por me ter feito acreditar. Um agradecimento especial também a todos os treinadores na formação.»

«Neste percurso também vivi momentos menos felizes, mas faz parte do percurso de quem vive de coração aberto. Fora das quatro linhas, percebi que o futebol é muito mais do que um jogo. (…) Esta despedida não é triste, é apenas o fecho de um capítulo. Quero agradecer a todos que acreditaram em mim.»

«Levo comigo a sensação de dever cumprido, saio de coração cheio. Obrigado, Portugal.»

Na sequência deste discurso, Rui Patrício entregou a Pedro Proença, presidente da FPF, as luvas e chuteiras utilizadas na célebre final do Euro 2016, em França. Pouco depois, Proença garantiu que Rui Patrício vai integrar a FPF.