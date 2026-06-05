Na antevisão ao particular com o Chile no sábado (18h45), no Estádio do Jamor, Samú Costa puxou dos galões quanto à sua disponibilidade tática. Em conferência de imprensa, o médio do Maiorca não quis ouvir falar de desculpas e apontou à conquista do Mundial 2026.

Samú em qualquer posição

«O meu papel é claro: ajudar no que for preciso, seja para jogar um ou 90 minutos. Quero aprender com todos para conquistarmos algo muito bonito. Sinto-me mais cómodo a 6 ou a 8, mas também posso jogar a lateral. O mais importante é a equipa. Quanto melhor concorrência, melhor para a equipa. E é muito importante parar mim. Estou muito agradecido.»

«Sempre joguei a 6, mas consegui adaptar o meu jogo para ter mais chegada à área. Fiz o que os treinadores me pediram e consigo adaptar-me. Vou procurar fazer o melhor e aprender com os colegas de posição.»

«O mister ainda não conversou comigo sobre posições. Fala para a equipa. O mais importante é o plano coletivo.»

A ausência de Palhinha

«Trabalhei muito para aqui estar, deve-se à minha humildade e ao estágio de março, quando consegui mostrar-me enquanto jogador e pessoa.»

Relvados na América

«A nossa equipa tem de estar preparada para jogar em qualquer situação. O que importa não é o relvado ou o estádio, somos nós.»

Portugal é favorito?

«A pressão vai existir sempre, o Mundial é a maior competição do Mundo. Não falo de candidatos ou favoritos, o que importante é conseguirmos boas químicas.»