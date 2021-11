Bernardo Silva foi eleito recentemente o melhor jogador do Manchester City pelo segundo mês consecutivo. O internacional português repetiu um feito apenas alcançado por Aguero, lenda dos citizens que era até agora o único jogador a ter sido escolhido pelos adeptos em meses sucessivos.

Na conferência do anúncio dos convocados da Seleção para os jogos com Irlanda e Sérvia, de apuramento para o Mundial 2022, Fernando Santos falou sobre o momento de Bernardo e se esta era a melhor versão do médio da equipa de Guardiola que teve desde que o chamou pela primeira vez à Seleção.

«O melhor Bernardo deve ter aparecido logo com 18 anos ou 19 anos. Já aqui na formação toda a gente reconhecia que era um jogador com enorme talento. Bernardo é Bernardo. Mas se formos olhar para aí há uns uns dois anos, todos achávamos que ele devia ter ganho a Bola de Ouro ou que era um fortíssimo candidato à Bola de Ouro. Não podemos dizer que é o melhor Bernardo. Mas é daqueles jogadores que todos os treinadores gostam de ter. Pela sua qualidade, capacidade de jogo em todas as vertentes. Quando está nos melhores níveis físicos, é um jogador com um talento que não é sequer discutível», comentou.