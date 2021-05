Será este o último Europeu da carreira de Cristiano Ronaldo? A questão foi colocada a Fernando Santos durante a conferência de imprensa de apresentação dos convocados da Seleção para o Euro.

«Não sei. Com Cristiano é sempre difícil podermos pensar assim. Aquilo é uma máquina. Tem muito cuidado com ele em todos os aspectos, principalmente a cuidar-se de si enquanto atleta. Já joguei com o José Torres com 42 anos. Tive esse privilégio e honra. Obviamente que o nível do Estoril não era o mesmo. E ainda ontem, e embora fosse guarda-redes, vimos alguém com 42 anos [n.d.r.: Buffon, com 43 anos] ganhar a Taça de Itália. Pela forma como se cuida e se trata, nunca podemos dizer que sim ou não», refletiu.

«Depende também da sua motivação, de muitos fatores. Acredito que estará no próximo Mundial. Continuar até ao outro Europeu vai depender muito se mentalmente está ou não preparado. E também das condições físicas porque, até lá, apesar de se preservar muito, o futuro nunca conseguimos prever. Há muita gente que o faz bem, mas que perde qualidades em termos físicos», vincou o selecionador.