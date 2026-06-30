Bernardo Silva, porta-voz da Seleção Nacional nesta terça-feira, não quis alimentar a discussão à volta da sua titularidade. Nos últimos dois jogos, ficou no banco de suplentes.

«Acho que é pouco relevante. Somos muitos, vimos todos para o mesmo todos com ambições de jogar. E o selecionador tem o difícil trabalho de escolher. Na minha carreira, numa fase inicial passei por esses momentos, por isso estou habituado. Mas estou pronto para ajudar seja a titular, a jogar cinco minutos, seja no balneário. Cá estarei para ajudar.»

«Não é o meu trabalho estar a discutir as opções do treinador. Temos uma Seleção com muita qualidade. Todos os jogadores vêm com intenção de jogar. Quando não nos toca a nós, cabe-nos fazer o melhor possível para apoiar quem está dentro de campo, criar um bom ambiente e estarmos prontos para dar a melhor resposta quando tivermos outra chamada.»