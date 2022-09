Bernardo Silva foi a principal novidade no apronto da seleção nacional com vista ao jogo contra a República Checa, da Liga das Nações, agendado para o próximo sábado.



O médio do Manchester City esteve no relvado nos 15 minutos da sessão a que a comunicação social teve acesso depois de na véspera ter apresentado queixas musculares e não ter saído do ginásio. Em sentido contrário, Félix e Pepe continuam à margem do grupo: o duo recupera de problemas físicos e não esteve às ordens de Fernando Santos.



O selecionador nacional contou, assim, com um total de 24 jogadores disponíveis.



Recorde-se que Portugal vai disputar os últimos dois jogos do Grupo 2 da Liga A, o primeiro no próximo sábado (19h45), na República Checa, o segundo, três dias depois, em Braga, frente à Espanha (19h45).