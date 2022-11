A Seleção Nacional já se encontra no Qatar, onde aterrou pelas 22h50 locais, menos três horas em Portugal continental.

Cerca de 30 minutos depois da aterragem do Airbus A340 que transportou a comitiva lusa, jogadores, equipa técnica e restantes elementos do staff subiram ao autocarro personalizado com as cores nacionais e seguiram rumo à unidade hoteleira onde, espera-se, fiquem instalado até ao fim do Mundial 2022.

A viagem durou cerca de 50 minutos e a Seleção chegou ao Al Samriya Autograph Collection Hotel pouco depois da meia-noite, hora local.

À espera dos jogadores lusos estavam muitos fãs: alguns portugueses e muitos de outras nacionalidades. Uma fã não portuguesa que falou à equipa de reportagem da CNN Portugal no local, tinha inclusive uma tatuagem de Cristiano Ronaldo no braço.

Neste sábado, a Seleção Nacional tem treino marcado para a parte da tarde, dando seguimento à preparação, agora no muito particular clima qatari - estavam 26ºC por volta e humidade superior a 80 por cento já de madrugada - com vista ao jogo de estreia com o Gana no dia 24.