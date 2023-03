Diogo Costa foi dispensado da seleção nacional devido a lesão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



De acordo com a nota divulgada no site oficial do organismo, o guarda-redes do FC Porto tem uma mialgia muscular e «foi dado como inpato pela Unidade de Saúde e Performance» da FPF para os jogos de qualificação para o Euro 2024 frente a Liechtenstein e Luxemburgo.



Diogo Costa será substituído por Celton Biai, guarda-redes que vai deixar a convocatória dos sub-21 para se juntar à seleção AA. Lembre-se que o guardião do Vitória já tinha treinado às ordens de Roberto Martínez na última segunda e terça-feira.