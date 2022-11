A Federação Portuguesa de Futebol comunicou que o selecionador nacional Fernando Santos vai anunciar a lista de convocados para o Mundial 20022 na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, agendada para as 17h30.

Recorde-se que já são conhecidos os 55 pré-convocados, pelo que Fernando Santos vai agora reduzir essa lista, podendo chamar 23 atletas (ou então 26) para a fase final do Mundial, que se joga a partir do dia 20 de novembro no Qatar.

VOTAÇÃO: escolha os 26 de Portugal para o Mundial 2022