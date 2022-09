Gonçalo Ramos foi convocado pelo selecionador nacional, Fernando Santos, para os jogos da Liga das Nações contra República Checa e Espanha.



O avançado do Benfica ocupa a vaga deixada em aberto por Rafa. O extremo, de 29 anos, decidiu retirar-se da «equipa das quinas» e abriu um vaga nas opções do selecionador, agora ocupada pelo seu colega de equipa nos encarnados.



Autor de oito golos em 12 jogos pelo Benfica em 2022/23, Gonçalo Ramos pode assim fazer a estreia pela seleção AA, depois de 18 internacionalizações no escalão de sub-21. Esta é, sublinhe-se, a segunda mudança que Fernando Santos é obrigado a fazer na convocatória inicial: Mário Rui já tinha sido chamado para o lugar do lesionado Raphael Guerreiro.



Portugal defronta a República Checa, a 24 de setembro, e a Espanha três dias depois.