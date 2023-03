A Federação portuguesa de Futebol (FPF) anunciou lotação esgotada em Alvalade para o jogo da seleção nacional com o Liechtenstein, naquela que será a primeira partida de qualificação para o Euro 2024.

A estreia de Roberto Martínez ao leme Portugal está agendada para a próxima quinta-feira, pelas 19h45.

No domingo, dia 26 de março, a seleção defronta o Luxemburgo, no Estádio do Luxemburgo.

Recorde-se que a equipa das quinas já está concentrada na Cidade do Futebol e realizou o primeiro treino esta segunda-feira.