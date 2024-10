Tomás Araújo, Pedro Neto e Samu ficam fora das opções de Roberto Martínez para o jogo desta noite, em Glasgow.



O central do Benfica, que foi chamado após a dispensa por lesão de Inácio, acaba por não entrar nas opções do selecionador nacional nas duas partidas. Por sua vez, Samu, que se tinha estreado contra a Polónia, e Pedro Neto, titular em Varsóvia, ficam na bancada.



Em sentido contrário, João Palhinha e Francisco Conceição são opções para Roberto Martínez.



Lembre-se que o selecionador nacional chamou 26 jogadores para a dupla jornada da Liga das Nações, mas só pode levar 23 para o banco, esta noite, em Varsóvia, para um jogo com o pontapé de saída marcado para as 19h45 e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.