Depois do treino realizado esta tarde, a Seleção Nacional já deixou o hotel em Toronto e seguiu rumo ao aeroporto. A formação portuguesa segue para Dallas, onde jogará diante da Espanha, em jogo a contar para os oitavos de final.

Sem grandes dúvidas, Cristiano Ronaldo foi o jogador português mais aplaudido pelas centenas de adeptos que aguardavam pela partida da equipa nas imediações do hotel.

Esta segunda-feira, recorde-se, Portugal e Espanha lutam por uma vaga nos quartos de final do Mundial 2026. O encontro está marcado para às 20h e pode acompanhar tudo, ao minuto, no Maisfutebol.

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