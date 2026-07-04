Seleção
Há 1h e 18min
Seleção Nacional já deixou o hotel em Toronto
Equipa das Quinas segue rumo a Dallas, Texas, onde joga frente à Espanha
AL
Equipa das Quinas segue rumo a Dallas, Texas, onde joga frente à Espanha
AL
Depois do treino realizado esta tarde, a Seleção Nacional já deixou o hotel em Toronto e seguiu rumo ao aeroporto. A formação portuguesa segue para Dallas, onde jogará diante da Espanha, em jogo a contar para os oitavos de final.
Sem grandes dúvidas, Cristiano Ronaldo foi o jogador português mais aplaudido pelas centenas de adeptos que aguardavam pela partida da equipa nas imediações do hotel.
Esta segunda-feira, recorde-se, Portugal e Espanha lutam por uma vaga nos quartos de final do Mundial 2026. O encontro está marcado para às 20h e pode acompanhar tudo, ao minuto, no Maisfutebol.
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