Roberto Martínez divulgou a lista de convocados para os jogos, ambos em casa, com a Irlanda e a Hungria, referentes à fase de apuramento para o Mundial 2026.

O selecionador nacional chamou 25 jogadores, mais dois do que há um mês: Nélson Semedo, Matheus Nunes e Rafael Leão regressam aos eleitos, sendo que João Cancelo, lesionado, fica de fora. João Neves, que não alinhou pelo PSG em Barcelona devido a problemas físicos, está entre os escolhidos.

O regresso mais relevante acaba por ser o de Matheus Nunes, que já não era chamado desde dia 5 de julho de 2024, quando esteve no banco (e até entrou em campo para jogar dois minutos), no jogo frente à França que significou a eliminação da Seleção Nacional do Euro 2024.

Recorde-se que Portugal venceu os dois jogos de abertura da campanha, podendo garantir já nesta janela o passaporte para a prova que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá no verão do próximo ano.

Lista de 25 convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton);

Defesas: Diogo Dalot (Man. United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Man. City), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal); sai cancelo

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Man. City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).