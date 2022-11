Horas após o triunfo contra o Uruguai, a seleção nacional iniciou a preparação para o encontro frente à Coreia do Sul, que vai fechar a fase de grupos do Mundial 2022.



Na sessão de trabalho desta terça-feira, os titulares da partida contra a seleção «charrua» juntamente com Raphael Guerreiro, que rendeu o lesionado Nuno Mendes ainda na primeira parte, fizeram trabalho de recuperação no ginásio e não subiram ao relvado.



O jogador do PSG não foi visto no relvado nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social à semelhança dos lesionados Otávio e Danilo.



Dessa forma, Fernando Santos contou apenas com José Sá, Patrício, Dalot, António Silva, Palhinha, João Mário, Vitinha, Matheus Nunes, Rafael Leão, André Silva, Gonçalo Ramos e Ricardo Horta no relvado.



Portugal, já qualificado para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, fecha a fase de grupos contra a Coreia do Sul, numa partida marcada para as 15h00 da próxima sexta-feira.