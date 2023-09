José Sá foi o único jogador ausente do treino realizado pela Seleção Nacional em Bratislava, onde a equipa das quinas defronta nesta sexta-feira a Eslováquia.

Segundo a FPF, o guarda-redes do Wolverhampton sentiu um desconforto no pé direito e fez apenas tratamento.

Rúben Neves, que está em dúvida para o primeiro de dois jogos de Portugal nos próximos dias, esteve com o grupo nos 15 minutos abertos à comunicação social, nos quais foi possível observar apenas o aquecimento.

O Eslováquia-Portugal está marcado para as 19h45 de Portugal continental. A Seleção Nacional lidera o Grupo J com 12 pontos, mais dois do que a Eslováquia, vice-líder.