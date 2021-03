Os instantes finais do Sérvia-Portugal voltaram a estar no centro do debate na conferência de imprensa de Fernando Santos ao jogo da Seleção Nacional com o Luxemburgo, nesta terça-feira.

O selecionador reconheceu que a forma como o jogo terminou - com um golo não validado a Cristiano Ronaldo - foi uma «grande frustração» e confessou que já não viu mais nada após o polémico corte de Stefan Mitrovic já para lá da linha de golo. «Estava só a discutir com o quarto-árbitro a dizer que tinha sido golo e não vi mais nada. Só ontem [domingo] é que percebi que a bola ainda sobrou para o Bernardo e que ele teve uma oportunidade de ouro para fazer o golo. Não tinha visto, sinceramente.»

Fernando Santos recordou um jogo cheio de emoções, no qual Portugal chegou a estar a vencer por 2-0, consentiu o empate após uma entrada para esquecer na segunda parte com um golo sofrido nos segundos iniciais e viu a vitória ser-lhe tirada nos últimos instantes. «Quando vens para um jogo com a firme convicção de que podes ganhar os três pontos e eles te são - não viu dizer o adjetivo, mas te são... - obviamente que há uma certa frustração. Nos momentos imediatos não se fala de outra coisa», reconheceu, referindo-se depois ao «ato de contrição» do árbitro. «Num gesto digno, mas que não vai resolver o nosso problema, veio dizer publicamente o que me tinha dito em particular: que tinha vergonha e que tinha sido um erro tremendo.»

Mas, agora, há que olhar em frente e no horizonte imediato está o jogo com Luxemburgo, no qual o selecionador acredita que haverá concentração absoluta. «Estes jogadores sabem o que têm de fazer e que têm de esquecer isto, porque não serve para nada. (...) São jogadores de altíssimo nível e não é preciso fazer reset a nada. É manter o que tem sido padrão: sermos uma equipa altamente organizada, concentrada e de grande paixão. (…) Sabemos que se nos equilibrarmos nesses padrões, a nossa qualidade pode marcar a diferença.»