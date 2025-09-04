«Ser futebolista é a melhor profissão, mas há demasiados jogos»
Vitinha admite que há «demasiados» jogos, o que afeta não só jogadores como também equipas técnicas
«Calendário? São muitos jogos e acaba por ser demasiado para todos»
«Época passada foi de sonho, mas espero que não seja a melhor...»
«Não me canso de falar do João Neves, é um miúdo especial...»
«Bola de Ouro? Futebol reduz-se muito a golos e assistências, não gosto disso»
«Sabemos que o nosso grupo é mais curto, por isso convém não facilitar»