Em 2002, Portugal não passou da fase de grupos apesar de contar com uma geração de jogadores muito boa. Em 2026, a Seleção Nacional quer dar melhor imagem. Há 24 anos, Sérgio Conceição jogava nessa equipa e, atualmente, o filho Francisco segue o legado.

Em resposta aos jornalistas, Francisco revela que já falou com o pai sobre o sucedido.

«Sei que esse Mundial não correu assim tão bem. Perdemos na fase de grupos. E sempre foi um orgulho para mim saber que o meu pai jogou. 24 anos depois estou aqui eu. Espero que a história seja diferente. Eles na altura também iam com muita ambição. Tinham uma geração muito boa, um pequeno erro num Mundial pode deitar tudo a perder. É isso que vamos procurar evitar.»

Conselhos do pai

«O meu pai é o meu maior conselheiro, não há ninguém melhor. Ajuda-me muito no futebol, mas também na vida pessoal.»