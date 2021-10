A seleção portuguesa de sub-18 estreou-se, esta sexta-feira, no torneio Internacional da Roménia com um triunfo por 2-1, frente à seleção local, num encontro disputado nos arredores de Bucareste.



No Estádio CNF Buftea, a equipa treinada por Joaquim Milheiro abriu o ativo à passagem do minuto 39, graças ao remate certeiro de Miguel Falé. Os romenos reagiram logo no início do segundo tempo, por Alexandru Musi (48), antes de Youssef Chermiti, aos 68, fechar a contagem para os lusos, na transformação de uma grande penalidade.

A equipa sub-18 de Portugal volta a entrar em campo no domingo, para debater-se com a Turquia, seguindo-se, na terça-feira, o terceiro e último duelo frente à Espanha.



O primeiro golo de Portugal: