Fernando Santos deixou grandes elogios ao adversário de Portugal para este domingo, em jogo da Liga das Nações.

«A Suíça é uma equipa que cresceu muito. Nos últimos dez anos é das equipas que mais tem crescido. Sempre presente nas fases finais, garantindo passagem à fase seguinte e com muito boas prestações. Ainda neste último europeu chegou bastante longe na fase a eliminar. Isso mostra a enorme qualidade da Suíça. Teve de fazer um crescimento quando ainda não estava no primeiro grupo da tabela e teve uma ascensão muito forte. Tem jogadores de muita qualidade, mas vale muito pela sua ação coletiva», afirmou o selecionador nacional na antevisão ao duelo que vai jogar-se no Estádio José Alvalade.

Fernando Santos lembrou que a seleção helvética conseguiu mesmo superiorizar-se recentemente à campeão europeia Itália na campanha de apuramento para o Mundial do Qatar. «É uma equipa que hoje bate-se com muita facilidade com todas as grandes equipas. É isso que tem feito. É preciso ver que afastou a Itália do apuramento para o Mundial. Ficou em primeiro lugar do grupo e a Itália teve de ir ao play-off e depois ficou de fora. Quando retiras de um campeonato do Mundo o vencedor do Campeonato da Europa, isso mostra a mais-valia da Suíça.»

Por isso, desengane-se que pensa que Portugal vai defrontar uma seleção mediana. «Esperar uma equipa banal só pelo nome, não pode ser assim. Eles têm demonstrado que têm uma grande equipa. Nó queremos ganhar e queremos ganhar por muitas razões. Porque queremos voltar a disputar uma final da Liga das Nações, uma competição que já vencemos», vincou.

Já Bruno Fernandes também destacou o coletivo da Suíça. «Não acho que haja um jogador mais perigoso. A Suíça é uma equipa forte pelo seu coletivo. Não há nenhum jogador que tenhamos de temer individualmente, mas sim o coletivo e o que a Suíça nos pode causar. O nosso foco está na Suíça coletivamente e não individualmente.»