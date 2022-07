A Seleção Nacional iniciou a participação no Europeu feminino com um empate a dois golos com a Suíça e a ambição marca o discurso das jogadoras portuguesas, apesar de virem aí dois jogos contra duas das seleções mais fortes da competição: os Países Baixos e a Suécia.

«Venha qualquer seleção que vier, acho que estamos preparadas e as seleções que jogarem contra nós vão respeitar-nos muito mais, vão ter muito mais atenção e vão ter de correr muito para nos ganharem», afirmou Tatiana Pinto.

No outro jogo do grupo, Países Baixos e Suécia também empataram (1-1) e Portugal até está nesta altura no primeiro lugar devido ao critério disciplinar. «Faz-nos sentir que tudo é possível, que não devemos deixar de acreditar neste momento», vincou a centrocampista do Levante, que lamentou que a segunda parte que definiu como «épica» não tivesse sido acompanhada pela vitória.

Jéssica Silva, autora do golo do empate diante das helvéticas, considerou que Portugal pode sonhar com a passagem à próxima fase. «O resultado abre a possibilidade de a qualificação no grupo ficar só decidida na última jornada», disse, reconhecendo que os próximos dois duelos trarão outra exigência. «Nós sabíamos que este era um grupo difícil. Queríamos ter vencido o primeiro jogo, porque sabíamos que o jogo contra os Países Baixos e a seguir a Suécia seriam jogos mais difíceis», apontou a jogadora do Benfica.