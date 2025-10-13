«Teria gosto em jogar com seleções de outros continentes, era diferente»
Vitinha foi confrontado com as eliminações recentes de Portugal nos Mundiais com Marrocos ou Uruguai
«Teria gosto de jogar contra seleções de outros continentes para preparar o Mundial»
«Temos uma Seleção com grandes craques e temos de almejar a grandes objetivos...»
«Estreia a marcar por Portugal? Podia ser na final do Mundial...»
«Criámos o hábito de estar nas fases finais, mas não é fácil...»
«Elogios de Zidane? Fico muito contente e resta-me continuar...»