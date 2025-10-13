Vitinha anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. Perante uma questão de um jornalista brasileiro, o médio da seleção revisitou as eliminações recentes de Portugal em Mundiais e admitiu que gostava de jogar mais vezes contra seleções de outros continentes.

Portugal eliminado por seleções não europeias nos Mundiais

«É uma boa questão. No meio de tantos jogos que temos, não sei se e quando seria possível integrar esses jogos, mas seria uma boa opção. Estamos o maior parte dos anos a jogar contra seleções europeias durante maior parte do tempo. Pessoalmente, teria gosto em jogar com seleções de outros continentes também. Sempre era diferente. Não falo das eliminações porque podia ter acontecido com seleções europeias.»

Melhor organização no Mundial de seleções após o Mundial de Clubes

«Nós pedimos sempre o melhor nas organizações, nas melhores condições possíveis. Se assim for, vamos estar mais confortáveis e poderemos jogar o nosso melhor futebol. Sem dúvida que é isso que nós pedimos e sem dúvida que eles irão fazer tudo».