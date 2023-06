Portugal estreia-se esta quarta-feira no Europeu Sub-21, frente à Geórgia, e no lançamento deste primeiro jogo o capitão Tiago Dantas garantiu que não olha para a Seleção Nacional como favorita ao título.

«Chamarem-nos de favoritos não é muito justo. Somos mais candidatos. Portugal sempre teve grandes gerações de sub-21 e esta não foge à regra. Temos qualidade e queremos impô-la. Se o fizermos, teremos boas possibilidades de entrar com o pé direito», referiu.

«Estamos bem preparados e queremos apenas que o árbitro dê o apito inicial. É muito importante começar com uma vitória neste grupo, que é bastante difícil e reúne três vencedores de grupos de qualificação. O nosso objetivo é entrar com uma vitória. Não vai ser um jogo fácil, também devido ao facto de a Geórgia jogar em casa, mas, com a nossa qualidade e intensidade de jogo, faremos de tudo para conseguir uma vitória.»

Tiago Dantas, que cumpriu a última época nos gregos do PAOK Salónica, por empréstimo do Benfica, garante de resto que a seleção portuguesa precisa de ficar imune ao ambiente no estádio, que se prevê de apoio muito forte à anfitriã Geórgia.

«O facto de a Geórgia jogar em casa é sempre um fator bom para a seleção em questão. Acho que nos temos de tentar abstrair um bocadinho disso e impor o nosso futebol. Claro que eles vão ter muito público do seu lado no estádio, mas temos de nos focar no jogo.»

Aos 23 anos, o médio é um dos jogadores mais experientes da Seleção Sub-23 e foi promovido a capitão com a saída de Fábio Vieira, que acabou por ser dispensado por lesão.

«Isso não tem um peso extra, mas é sempre um orgulho ser capitão nas seleções jovens de Portugal. Título? É certo que nunca foi feito, mas vamos fazer de tudo para sermos os primeiros. Temos de ir passo a passo e não pensar à frente, senão vamos desfocar-nos daquilo que é o nosso objetivo, que é pensar única e exclusivamente na Geórgia.»