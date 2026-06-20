Tomás Araújo foi o maior destaque da sessão de trabalho que este sábado começou uma hora mais tarde do que ontem e que voltou a decorrer debaixo de um sol abrasador: 31 graus de 69 por cento de humidade. Um sol tórrido.

O central, à semelhança do que tinha acontecido ontem, ficou longe do grupo, em trabalho de recuperação física no ginásio, pelo que está cada vez mais em dúvida para o próximo jogo.

Ora exatamente para preparar o próximo jogo, frente ao Uzbequistão, na terça-feira, o plantel trabalhou com afinco e alguma rivalidade até, num exercício de velocidade, em que os atletas corriam em séries de três jogadores de cada vez (e todos queriam ganhar, claro).

Antes disso, a sessão começou com Gonçalo Ramos a passar pelo túnel, onde apanhou muita porradinha, obviamente. O motivo? Está de parabéns, cumpre este sábado 26 anos. Depois de ontem ter sido Nuno Mendes, hoje é Gonçalo Ramos e vai haver bolo no hotel.