Tomás Araújo foi a grande novidade da sessão de treino que a Seleção Nacional cumpriu esta sexta-feira em Palm Beach. O central do Benfica não esteve no relvado, tendo ficado em trabalho de recuperação física longe da vista dos jornalistas.

Provavelmente ficou no ginásio, climatizado e bem menos quente do que o relvado. Às 10 horas locais, os termómetros apontavam para uma temperatura de 31 graus e uma humidade de 72 por cento, o que dava uma sensação térmica de 32 graus.

Abrasador, acreditem. Passear dois minutos debaixo do sol significa ficar logo a suar.

O treino, de resto, começou com um túnel feito a Nuno Mendes, que hoje é bebé: o lateral esquerdo cumpre 24 anos, está por isso de parabéns e vai naturalmente ter direito a bolo mais logo no hotel.

De resto, os quinze minutos abertos permitiram confirmar que Ruben Dias está totalmente recuperado ele que andou sempre à frente do grupo, nos habituais exercícios iniciais, alternando com Cristiano Ronaldo, que também foi muitas vezes na liderança.

Apesar de não ter sido possível notar nenhuma boa disposição especial, houve um momento em que a maioria dos jogadores bateram palmas ao preparador físico, elogiando a forma como ele cumpriu exemplarmente um exercício. Um momento de descompressão bem recebido por todos.