Faz esta terça-feira exatamente um ano que Roberto Martínez assumiu o comando da seleção nacional (apresentado a 9 de janeiro de 2023). O próprio destacou a primeira parte do jogo frente à Bósnia-Herzegovina (5-0), na fase de qualificação para o Euro 2024, como o seu melhor momento por Portugal.

«A primeira parte do jogo fora com a Bósnia foi o nosso melhor», afirmou o treinador espanhol, que em 45 minutos impôs um resultado de 5-0, em Zenica.

Estas declarações surgem num vídeo que a Federação Portuguesa de Futebol publicou no site oficial, em que o treinador de 50 anos também refere que este ano assistiu a mais de 150 jogos nos estádios e que nunca se esquecerá do apuramento 100 por cento vitorioso.

«Todos os (36) golos foram importantes», frisou, mesmo recusando-se a destacar algum deles. Com estes números, Portugal foi o melhor ataque e a melhor defesa de toda a fase de qualificação, com 36 marcados e dois golos sofridos.

O terceiro estrangeiro no cargo somou apenas vitórias desde que o assumiu, mas não quis falar da participação de Portugal no Euro 2024, que vai decorrer entre junho e julho, na Alemanha, admitindo apenas querer «construir novas memórias juntos».

Na qualificação para o Europeu, única competição que disputou até ao momento pela seleção nacional, Portugal jogou frente à Eslováquia, Luxemburgo, Islândia, Bósnia-Herzegovina e Liechtenstein. A equipa liderada por Roberto Martínez venceu o Luxemburgo, por 9-0, naquela que passou a ser a maior goleada de sempre da seleção lusa.

De recordar que foi com o antigo treinador da seleção belga que Gonçalo Inácio, João Neves, José Sá e Toti Gomes se estrearam pela seleção principal de Portugal. Com o espanhol no banco, Cristiano Ronaldo também atingiu uma marca de louvar - 200 internacionalizações, em junho, na cidade de Reiquiavique, frente à Islândia (1-0), acabando por marcar o golo solitário que deu a vitória aos portugueses, já perto do apito final.