Roberto Martínez esteve ao leme da Seleção entre janeiro de 2023 e julho de 2026 – ou seja, 3 anos e meio – com 30 vitórias em 45 jogos, conquistando a Liga das Nações em junho de 2025, na Alemanha.

Depois de encerrar o ciclo de 6 anos na seleção belga, Roberto Martínez sucedeu a Fernando Santos no pós-Mundial 2022, no qual Portugal ficou pelos “quartos”, enquanto a Bélgica não passou da fase de grupos.

A estreia pelas “Quinas” aconteceu em março de 2023, na qualificação para o Euro 2024, frente ao Liechtenstein (4-0), em Alvalade. Os golos foram apontados por João Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo (dois).

A título de curiosidade, entre o primeiro e o último jogo de Roberto Martínez, apenas Rúben Dias, João Cancelo, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix “sobreviveram” no “onze”. Em março de 2023, também José Sá, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Rafael Leão, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos estavam convocados.

Na qualificação para o Euro 2024 seguiram-se vitórias sobre Luxemburgo (6-0 e 9-0), Bósnia (3-0 e 5-0), Islândia (1-0 e 2-0) e Eslováquia (1-0 e 3-2). Na preparação para o Europeu, a Seleção venceu Suécia (5-2), Finlândia (4-2) e República da Irlanda (3-0), mas sofreu as primeiras derrotas na era Martínez na Eslovénia (2-0) e no Jamor, contra a Croácia (2-1).

No Euro 2024, na Alemanha, Portugal sofreu para vencer a Chéquia (2-1), controlou a Turquia (3-0) e fechou a fase de grupos com uma derrota contra a Geórgia (2-0). Na fase a eliminar foi necessário recorrer aos penáltis para triunfar sobre a Eslovénia (0-0, 3-0 após penáltis), receita que não foi suficiente nos "quartos", perante a França (0-0, 5-3 após penáltis).

Regresso feliz à Alemanha

Seguiu-se a participação na principal divisão da Liga das Nações, entre setembro de 2024 e junho de 2025. A fase de grupos terminou de forma invicta: Croácia (2-1 e 1-1), Escócia (2-1 e 0-0) e Polónia (3-1 e 5-1). No “mata-mata”, nos quartos de final – e já com Pedro Proença na presidência da FPF – Portugal perdeu na Dinamarca (1-0), mas triunfou em Alvalade (5-2 após prolongamento).

Na final-four, na Alemanha, a Seleção venceu os anfitriões (2-1) e recorreu ao desempate por penáltis para derrotar a Espanha na final (2-2, 5-3 g.p.).

Os derradeiros meses

Na qualificação para o Mundial 2026, Portugal perdeu na República da Irlanda (2-0) e empatou com a Hungria em Alvalade (2-2), registando vitórias sobre Arménia (5-0 e 9-1), Hungria (3-2) e Irlanda (1-0).

Na preparação para o torneio, a Seleção empatou com o México (0-0) e triunfou sobre EUA (2-0), Chile (2-1) e Nigéria (2-1).

No Mundial 2026, Portugal desiludiu na fase de grupos, empatando com República Democrática do Congo (1-1) e Colômbia (0-0), além de golear o Uzbequistão (5-0). Nos “16-avos”, a Seleção sofreu para eliminar a Croácia (2-1) e caiu perante a Espanha nos “oitavos” (1-0), com um golo sofrido para lá do minuto 90.

No rescaldo à eliminação, Roberto Martínez puxou dos galões para enaltecer o seu «legado», apesar do futebol apresentado.

«Foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. Levo comigo memórias para toda a vida. Foram 45 jogos, os melhores números da história de Portugal.»

«Levo um legado incrível, espero que os adeptos se lembrem que tentámos dar tudo durante 3 anos e meio.»

Os números que importam

Roberto Martínez guiou Portugal à conquista da Liga das Nações, além de “quartos” do Euro 2024 e “oitavos” do Mundial 2026. Em 45 jogos, o selecionador liderou as “Quinas” para 30 vitórias, nove empates e seis derrotas, com 110 golos marcados e 36 sofridos.

A maior goleada aconteceu em setembro de 2023, no Algarve, frente ao Luxemburgo (9-1). Curiosamente, Portugal também marcou nove golos à Arménia, no Dragão, em novembro (9-1).

Os desaires mais pesados foram impostos por Eslovénia, República da Irlanda e Geórgia, sempre por 2-0 e fora de Portugal. Por sua vez, França e Espanha ditaram as eliminações do Euro 2024 e do Mundial 2026, respetivamente.

Quanto aos jogadores convocados, Roberto Martínez chamou 57 jogadores (oito guarda-redes, 18 defesas, 11 médios e 20 avançados). Entre os imprescindíveis desde o primeiro jogo destacam-se Diogo Costa, Rúben Dias, João Cancelo, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Conheça todos os jogadores convocados na era Martínez.

Guarda-redes: Rui Patrício, José Sá, Celton Biai, Diogo Costa, Samuel Soares, Rui Silva, Ricardo Velho e João Carvalho.

Defesas: Danilo Pereira, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Raphaël Guerreiro, Diogo Dalot, António Silva, Nuno Mendes, Diogo Leite, Nélson Semedo, Pepe, Toti Gomes, João Mário, Tiago Santos, Renato Veiga, Tomás Araújo, Nuno Tavares e Tiago Djaló.

Médios: João Palhinha, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Otávio, João Mário, Vitinha, Matheus Nunes, Renato Sanches, João Neves, Samú Costa e Mateus Fernandes.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Ricardo Horta, Pedro Neto, Bruma, Francisco Conceição, Jota Silva, Dany Mota, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Quenda, Fábio Silva, Rodrigo Mora, Carlos Forbs, Gonçalo Guedes e Paulinho.

Terminado o ciclo de Roberto Martínez, Jorge Jesus é o sucessor mais provável e o mais desejado por Pedro Proença, conforme noticiado pelo Maisfutebol.