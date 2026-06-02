Ricardo Velho falou aos jornalistas na Cidade do Futebol, no estágio para o Mundial 2026. Nesta terça-feira, em conferência de imprensa, o quarto guarda-redes das “Quinas” fintou questões sobre o futuro.

De olho na taça

«Poder conquistar o Mundial seria fantástico. Apesar do cansaço da época, vamos trabalhar para fazer uma grande prova. Vamos lutar para dar o máximo e ganhar todos os jogos. O grupo é fantástico e está unido.»

Jogar nos grandes de Portugal?

«Depois do Mundial vou decidir o meu futuro. Certamente vão aparecer oportunidades boas.»