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Há 1h e 24min
Velho: «Jogar nos grandes? Depois do Mundial vou decidir o futuro»
Guarda-redes do Farense passou a temporada na Turquia e tem o futuro em aberto
SS
Guarda-redes do Farense passou a temporada na Turquia e tem o futuro em aberto
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Ricardo Velho falou aos jornalistas na Cidade do Futebol, no estágio para o Mundial 2026. Nesta terça-feira, em conferência de imprensa, o quarto guarda-redes das “Quinas” fintou questões sobre o futuro.
De olho na taça
«Poder conquistar o Mundial seria fantástico. Apesar do cansaço da época, vamos trabalhar para fazer uma grande prova. Vamos lutar para dar o máximo e ganhar todos os jogos. O grupo é fantástico e está unido.»
Jogar nos grandes de Portugal?
«Depois do Mundial vou decidir o meu futuro. Certamente vão aparecer oportunidades boas.»
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