A Seleção Nacional continua a preparar o jogo frente à Croácia, referente aos 16 avos de final do Mundial 2026, em Toronto, no Canadá.

Os ventos fortes e o risco de tempestade ameaçaram a realização do treino, que começou com ligeiro atraso.

Roberto Martínez contou com os 27 jogadores às suas ordens, que iniciaram os trabalhos com uma ligeira corrida à volta do relvado, seguidos de exercícios com bola.

Portugal entra em campo à meia-noite de quinta para sexta-feira, no Estádio de Toronto, num jogo que ditará a despedida de uma lenda dos Mundiais: Luka Modric ou Cristiano Ronaldo.

Fora do recinto, centenas de adeptos marcaram presença para apoiar a equipa das Quinas.