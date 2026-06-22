Na véspera do duelo com o Uzbequistão em Houston, a boa disposição reina em Palm Beach e João Neves foi desafiado a segurar num pequeno jacaré. O médio demonstrou frieza e tranquilidade. Um craque, dentro e fora do campo. E de sorriso tão fácil quanto natural.

A Seleção parte às 19h30 (hora de Lisboa) para Houston, onde deverá chegar às 22h00 (hora de Lisboa). Cerca de três horas depois, terá início a conferência de imprensa com o selecionador Roberto Martínez e um jogador.