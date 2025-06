Vitinha, jogador da Seleção Nacional, em declarações à Sporttv no final do triunfo na Liga das Nações:

«Totalmente, foi uma semana de sonho. Acho que me vou lembrar isto para o resto da minha vida, como não? Ganhei três jogos seguidos neste estádio. Felizmente hoje conseguimos vencer esta Liga das Nações e oferecê-la aos portugueses. Foi muito difícil, a Espanha rouba-nos a bola, obriga-nos a correr, é muito complicado. Tivemos de trabalhar muito para conseguir conquistar este troféu. É a concretização de uma ambição que tínhamos. Nunca escondemos que queríamos muito ganhar a Liga das Nações, somos o único país com duas Liga das Nações e esse é um motivo de grande orgulho. Tudo em participámos conseguimos conquistar, eu e os meus colegas, o João Neves, o Nuno Mendes e o Gonçalo Ramos. Se penso na Bola de Ouro? Eu seguramente não penso. Deixo isso para as pessoas. Eu quero é ganhar troféus coletivos.»