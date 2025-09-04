Na concentração da seleção portuguesa para os compromissos com a Arménia e a Hungria, no apuramento para o Mundial 2026, Vitinha falou aos jornalistas nesta quinta-feira em conferência de imprensa. Avaliou o seu registo de golos e também a preparação física.

Ausência de lesões

«Não vamos falar sobre isso [risos]. Às vezes acaba por ser sorte também. Genética, talvez. A preparação também conta. Mas acredito que, hoje em dia, quase todos, ou todos os jogadores, são muito profissionais e precisam se preparar. Hoje em dia, com tanto profissionalismo, acaba por ser uma questão de sorte. Eu, felizmente, não tenho tido.»

Registo de golos impede Bola de Ouro?

«Não me queixo dos golos que tenho tido, das assistências. A verdade é que o futebol hoje em dia reduz-se muito a isso. E eu não gosto. Acho que não reflete bem. Não me queixo dos números que tenho. É verdade que é um domínio que eu ainda quero melhorar, e quero acrescentar mais. Mas sempre, sempre sem prejudicar a equipa. Por isso acaba por surgir um bocado, naturalmente. Espero fazer mais, porque também é sinal que consigo ajudar a seleção, o clube.»