Figura: Gonçalo Ramos

Que craque! É preciso de um cracalhão da cabeça aos pés para aguentar no banco jogos e jogos, sabendo que podia acrescentar tanto, e mesmo assim sem um gesto de desagrado, sem uma boca, sem uma má reação, para entrar quando Portugal desespera por ele e salvar-nos.

Positivo: Diogo Costa

Novamente, figura e salvador. Aliás, se não fosse ele, esta história poderia ter sido outra bem diferente. Logo a começar o jogo, evitou o golo de Budimir, mas foi na segunda parte que se tornou decisivo: evitou golos de Kovacic (duas vezes) Sucic e Matanovic. Fundamental.

OUTROS DESTAQUES:

Cristiano Ronaldo

Fez o golo do empate, de grande penalidade, tornando-se o jogador mais velho a marcar numa fase a eliminar de um Mundial. Ainda celebrou outra vez, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Por fim mostrou desagrado ao ser substituído por Ruben Neves. E foi tudo...

Nuno Mendes

Alterna bons momentos com outros piores, parecendo exausto no final de uma época muito longa. Fartou-se de furar o bloco adversário, de passar por adversários, por criar situações de perigo, mas borrou a pintura quando deixou Stanisic cruzar à vontade para o golo de Perisic.

Rafael Leão

Tal como João Félix, também entrou bem na equipa, a dar cabo da cabeça a Stanisic, para ganhar a linha de fundo e criar perigo. Logo nos primeiros minutos, ofereceu o golo ao Bruno Fernandes e já no segundo tempo atirou ao ferro. Um agitador, como Portugal precisava.

Kovacic

O melhor da Croácia. Um perigo à solta: no primeiro tempo foi o único que teve discernimento para segurar a bola no meio campo de Portugal, na segunda atirou com perigo duas vezes para grandes defesas de Diogo Costa e numa terceira acertou no poste.

Perisic

O veterano (37 anos) do PSV não se cansa. Travou com João Cancelo e Pedro Neto um duelo interessante, ele que era responsável por fazer quase todo o corredor: Baturina aparecia mais em posições centrais. Defendeu, atacou e fez o golo que lançou a Croácia para a frente.