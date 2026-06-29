A Seleção Nacional já virou a página após o nulo (0-0) com Colômbia, em Miami, e deu esta tarde o pontapé de saída na preparação para os 16 avos de final do Mundial. Após uma manhã de descanso e descompressão, o grupo regressou ao ao complexo desportivo de Palm Beach Gardens e dividiu-se em dois.

Os jogadores mais utilizados ficaram a fazer trabalho de recuperação física no ginási, enquanto os restantes subiram ao relvado para treinar com maior intensidade, sob o olhar atento de Roberto Martínez.

A melhor notícia do dia chega, porém, do departamento médico: o duelo intenso com os colombianos, que encerrou a fase de grupos, não deixou qualquer mazela. O selecionador nacional continua, assim, a ter todos os 27 convocados à sua inteira disposição para atacar a Croácia, em Toronto, no próximo dia 2 de julho.