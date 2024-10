Bruno Fernandes compareceu diante dos jornalistas na Cidade do Futebol, nesta sexta-feira, em antevisão ao jogo da Seleção Nacional com a Polónia. Nela, falou-se também sobre o Sporting.

Já que Ruben Amorim tem sido associado a clubes ingleses, Bruno foi questionado sobre o futuro do treinador do seu antigo clube, não deixando de falar sobre o bom momento do Sporting.

«Desde que o mister Amorim chegou ao Sporting que tem sido uma das equipas a praticar melhor futebol. Têm sido consistentes, as contratações têm sido acertadas e estão num momento muito bom. É uma equipa muito bem preparada», começou por avaliar.

«Em relação ao Amorim, demonstra que neste momento está preparado. Treinar o Sporting e ganhar campeonatos não é fácil, o Sporting esteve 20 anos sem ganhar campeonatos e o Amorim chegou e já ganhou dois, isso demonstra que o trabalho tem sido bem conseguido», disse.

«Se conseguir fazer o mesmo em Inglaterra, em Espanha ou noutro lugar qualquer nunca se saberá até lá chegar, mas tenho a certeza que as qualidades deles estão aos olhos de toda a gente», concluiu.

Portugal joga com a Polónia na terceira jornada da fase de grupos da Liga das Nações, neste sábado, pelas 19h45.