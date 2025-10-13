À margem da antevisão à receção à Hungria na terça-feira (19h45), a contar para a qualificação para o Mundial 2026, Vitinha não escondeu a expectativa de conquistar o Mundial 2026. Em conferência de imprensa, o médio do PSG analisou os passos a dar até aterrar no Mundial no próximo verão.

«Não há que esconder a realidade, mas também não podemos pôr a carroça à frente dos bois. Temos uma Seleção recheada de craques, que jogam por toda a Europa e no Mundo, em grandes clubes. Devemos apontar alto, a responsabilidade assim o pede. Mas devemos ter calma, passo a passo, primeiro há que carimbar a qualificação. Sei que todos dizemos algo semelhante, mas primeiro devemos olhar para o jogo da Hungria, depois para novembro e, então sim, para o Mundial 2026.»

«Estreia a marcar pela Seleção? Já amanhã ou na final do Mundial, seria a melhor altura.»

