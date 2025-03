«É algo privado, não posso dizer». Diogo Dalot não quis revelar o conteúdo da conversa (ou possível aposta) com Cristiano Ronaldo no primeiro treino da Seleção Nacional na preparação para os desafios com a Dinamarca, para a Liga das Nações. Um momento curioso captado pelas câmaras de televisão.

Mesmo assim, a boa relação entre os dois foi um dos temas em destaque na conferência de imprensa de antevisão realizada pelo lateral do Manchester United nesta terça-feira. Questionado pelo Maisfutebol se neste momento, após uma renovação de gerações na Seleção, é o grande parceiro de CR7 no grupo, Dalot garante que todos têm o mesmo «acesso» ao jogador.

«Eu acho que o Cris têm uma grande ligação com todos os companheiros. Obviamente, sendo ele o jogador que mais tempo passou aqui é ele que conhece melhor a casa e as pessoas. Sempre existiu uma receção muito boa da parte dele. É uma pessoa bastante aberta, muito comunicativa com toda a gente», disse.

«Obviamente, tendo sido companheiro dele no United, fui-me habituando também a poder estar com ele todos os dias e criámos uma boa ligação de amizade. Mas considero que todos os companheiros têm acesso ao Cristiano da mesma maneira que eu posso ter», garantiu o lateral.

Vencer um troféu pela Seleção ao lado de CR7 é algo que Diogo Dalot ainda não conseguiu. Mas acalenta o sonho.

«Já é difícil começar a ter mais adjetivos para o descrever. Para mim e para o resto dos meus companheiros, é um privilégio e um orgulho enorme poder continuar a tê-lo aqui, poder compartilhar momentos com ele. Eu acho que existe essa energia e essa sensação de querer vê-lo vencer competições grandes por Portugal. A vontade e o amor que ele tem demonstrado por Portugal ao longo da sua carreira não pode ser questionável. Seria bonito e uma história bonita vê-lo ganhar o máximo de competições que ele puder até o final da carreira por Portugal e fazer parte disso», admite.

Portugal defronta a Dinamarca nesta quinta-feira, pelas 19h45, no primeiro jogo do playoff de acesso à final four da Liga das Nações.