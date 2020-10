Portugal irá voltar, este domingo, ao Stade de France, palco da conquista do Euro 2016. Danilo Pereira abordou o embate dos campeões europeus frente à França, deste domingo, a contar para o grupo 3 da Liga A.



«Depois de um teste difícil contra a Espanha, vamos com a mesma ambição. Não vai ser um jogo fácil, a França é um adversário difícil, mas também já provámos que somos adversário difícil de bater. Vamos para o jogo com o intuito de ganhar», referiu, aos canais da FPF.



O médio do PSG confessou que qualquer futebolista quer disputar um jogo como este. «Este é o tipo de jogo que todos gostam de jogar. Vai ser contra uma seleção muito aguerrida, campeã do mundo», atirou.



Danilo terminou a sua intervenção a lembrar o último França-Portugal, do Euro 2016.



«Fomos muito felizes, fomos campeões da Europa. Temos boas recordações e esperamos que as recordações deste jogo sejam boas também», concluiu.