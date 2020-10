Didier Deschamps, selecionador francês, em declarações na sala de imprensa do Stade de France, após o nulo ante Portugal, numa partida referente à terceira jornada do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações:



«Podemos sempre fazer melhor. Tivemos alguns cuidados face à qualidade do adversário. Não se viu Ronaldo esta noite. Foi mais difícil no aspeto ofensivo, as movimentações não foram boas nem os passes precisos. Tínhamos de fazer melhor no último terço para vencer o jogo. Sabíamos que Portugal era uma grande equipa. Devemos elogiar a qualidade defensiva de ambas as seleções. Os médios foram bastante eficiente e complementaram-se e acabámos por controlar o jogo na segunda parte.»