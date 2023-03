Rúben Dias, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a goleada por 4-0 frente ao Liechtenstein, no arranque da qualificação para o Euro 2024:



«Como é óbvio, as nossas ambições são altas. Temos de jogar um jogo de cada vez. É importante começar bem, ainda para mais com o novo selecionador, marcar e não sofrer. Seguimos o caminho. Domingo há mais.



«Adversário certo? Não há certo nem errado. Era o adversário que era. E tinha as dificuldades que tinha. É difícil jogar contra uma equipa que se fecha tanto e que quase abdica de jogar para fechar os caminhos para a baliza e não deixar entrar. Conseguimos marcar vários golos.»



[Sobre a defesa a três]:



«Ao dia de hoje, esta versatilidade no jogo, seja numa defesa a três, quatro ou cinco, faz parte da nossa profissão. Como jogadores de topo, temos de adaptar-nos. Ao dia de hoje, jogar com três, quatro ou cinco defesas, resulta em muitas semelhanças no que respeita à movimentação. Agora resta-nos assimilar as ideias e quanto mais cedo melhor para rendermos o máximo.



Se as ideias são fáceis de entender? É a velha questão. O futebol é fácil quando se tenta fazer o fácil. Mas às vezes, fazer o fácil, é difícil.»